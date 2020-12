MU : Ole Gunnar Solskjaer prend la défense d'Edinson Cavani

Jeudi, la Fédération Anglaise de Football annonçait sanctionner Edinson Cavani (33 ans) pour sa story douteuse sur son compte Instagram. L'attaquant uruguayen de Manchester United devra rendre des comptes à l'instance avant le 4 janvier 2021 sur cette affaire. Présent en conférence de presse avant la réception de Leeds United dimanche à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer a pris la défense de son international uruguayen.

Pour le manager norvégien des Red Devils, El Matador n'a pas voulu blesser qui que ce soit dans cette histoire. « Je connais Edinson et il n'a jamais fait de mal. C'est son ami. Il est arrivé dans un nouveau pays et a fait une erreur. Il s'est excusé. Nous travaillerons avec la FA et espérons que tout sera OK, » a ainsi commenté Solskjaer. Un soutien qui devrait ravir Edinson Cavani...