Barça : les secrets musculation du retour en forme de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho est de retour à un très bon niveau. Après avoir eu des difficultés à s'imposer au FC Barcelone, puis en prêt au Bayern Munich, il est revenu en forme en Catalogne. En témoigne ses 4 titularisations en 6 matchs de Liga. Le Brésilien a surtout marqué une fois et délivré deux passes décisives depuis son retour sous le maillot blaugrana.

Qu'est-ce qui a bien pu changer ? Fábio Mahseredjian, préparateur physique du Brésil, a donné quelques éléments de réponses à AS : « Philippe Coutinho est un joueur très dédié à l'aspect physique du jeu et maintenant encore plus après son passage au Bayern où il a gagné cinq kilos de masse corporel, dont quatre sont de la masse musculaire. Il s'est beaucoup amélioré physiquement. »