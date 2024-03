Al-Ahli : l’impressionnant retour en force de Julian Draxler

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de plusieurs indésirables. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été envoyés au Qatar. Christophe Galtier (57 ans) a pris les commandes d’Al-Duhail. Marco Verratti (31 ans) et Abdou Diallo (27 ans) ont posé leurs valises à Al-Arabi. Enfin, Julian Draxler (30 ans) a signé en faveur d’Al-Ahli. Acheté 42 millions d’euros au mercato d’hiver 2017, l’ancien joueur de Wolfsbourg a globalement déçu dans la capitale, où il a joué 198 rencontres toutes compétitions confondues dont 118 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 26 buts.

Il a aussi étoffé son palmarès avec 4 titres de champion de France, 4 Coupes de France ou encore 3 Coupes de la Ligue. Mais l’Allemand, arrivé avec l’étiquette d’un grand talent, n’a pas réussi à passer un cap à Paris. Déjà poussé vers la sortie en 2022, il avait été prêté à Benfica. Mais au Portugal, il n’est apparu qu’à 15 reprises, dont 4 fois en tant que titulaire (1 but). Il faut dire qu’il avait pris ses quartiers à l’infirmerie. De retour chez les pensionnaires du Parc des Princes, on lui a signifié qu’il était temps de s’en aller définitivement.

Un nouveau départ au Qatar

C’est là qu’Al-Ahli est arrivé et a offert 20 millions d’euros pour le footballeur à qui il restait une année de contrat. Un transfert suspect pour certains. Mais quoi qu’il en soit, le PSG a réussi à se débarrasser de Draxler. Ce dernier a avoué qu’il aurait espéré une meilleure fin dans la capitale avant d’en dire plus sur son choix. «Je pourrais maintenant me tenir debout et dire qu’après 12 ans en Europe, il s’agit uniquement pour moi de découvrir une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe - et d’exclure le thème de l’argent.»

Puis il a ajouté : «même si ces aspects sont honnêtement pertinents, ce serait néanmoins un mensonge si la partie financière n’était pas également décisive dans ce cas.» Des propos honnêtes de la part du natif de Gladbeck qui n’est pas non plus aller au Qatar pour faire du tourisme. Après 7 mois sans jouer puisque sa dernière apparition à Benfica datait du 4 février 2023, il a joué son premier match le 23 septembre dernier face à Umm-Salal avant d’enchaîner dans le onze face à Al-Muaither six jours plus tard. Le 21 octobre, pour son troisième match, il a inscrit un doublé face au Qatar Sport Club, malgré la défaite 4 à 2.

Draxler est décisif

Mais l’international allemand (58 sélections, 7 buts) a ensuite rejoint l’infirmerie. «Le Club Al-Ahli confirme que Draxler est l’un des meilleurs joueurs en termes de discipline, d’engagement et de respect pour le club. Nous espérons tous que le joueur se remettra de sa blessure et reviendra rapidement pour poursuivre sa brillante saison avec l’équipe de football.» Un coup dur pour le joueur de 30 ans qui a finalement retrouvé son équipe deux mois plus tard, le 21 décembre. Ce jour-là, il a passé 31 minutes sur le terrain face à Al-Duhail. Six jours plus tard, il a marqué un but face à Al-Markhiya.

Puis, l’ancien du PSG, qui a visiblement retrouvé le chemin des filets, a continué à se montrer décisif puisqu’il a été buteur face à Al-Gharafa, Al-Muaither et contre le Qatar SC. En 11 rencontres toutes compétitions confondues (7 titularisations), il a marqué 6 buts, dont 5 en championnat. Il faut aussi ajouter 4 passes décisives distribuées en Qatar Stars League. Un élément important pour son entraîneur Pepa, qui en a dit le plus grand bien dans la presse portugaise. «Julian est une machine. Pour nous, c’est un plaisir de vous voir à nouveau heureux à l’entraînement.»

Son club est prudent

Il a précisé ensuite : «je savais que Julian n’avait pas joué pour Benfica. Je suis arrivé ici, j’ai regardé un match, il s’est blessé, puis il a été absent deux ou trois semaines. On connaissait déjà son histoire à Benfica (…) Puis, il est entré et a marqué deux buts. Il a été de nouveau blessé. Je pensais qu’on ne l’aurait pas pour toute l’année. Mon équipe technique et moi avons été confrontés à l’énorme défi de récupérer Julian, le joueur vedette. "Comment allons-nous récupérer ce type ?" Il y a eu les blessures, la partie psychologique, les soins médicaux… et puis, ce n’est pas facile.»

Il a enfin confié : «si un joueur fait une passe, deux passes et qu’il n’y a pas de continuité, c’est frustrant. Équilibrer tout cela dans la tête d’un joueur qui fut champion (…) J’espère que Draxler n’aura plus de blessures jusqu’à la fin de la saison. Depuis un mois maintenant, un mois et demi, il s’entraîne pratiquement non-stop. Je le vois faire des choses géniales.» Malgré quelques pépins physiques, Julian Draxler semble s’épanouir au Qatar où il enchaîne les buts et retrouve la confiance. La vie après le PSG se passe donc plutôt bien pour l’Allemand.