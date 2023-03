LdC : nouvelle désillusion européenne pour le PSG, éliminé à Munich face au Bayern !

Après s’être incliné sur la plus petite des marges au Parc des Princes il y a trois semaines (0-1), le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y affronter, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le Bayern Munich, contre qui il avait déjà perdu 5 de ses 7 dernières sorties en C1. Incertain en raison d’une douleur aux côtes, Marquinhos était présent dans la charnière centrale parisienne, en attendant l’échauffement. Hakimi, absent des terrains depuis trois semaines, faisait également son retour dans le onze de Christophe Galtier. Du classique pour le reste de l’équipe avec un duo Messi-Mbappé, orphelin de Neymar, et un milieu Ruiz-Verratti-Vitinha. Côté Bayern, Sommer sera dans les cages derrière Stanišić, Upamecano et De Ligt. Les couloirs sont occupés par Coman et Davies. Le double pivot est assuré par Kimmich et Goretzka. Seul en pointe, Choupo-Moting est soutenu par Müller et Musiala. Le début de rencontre était plutôt équilibré entre les deux formations, mais les visiteurs laissaient un peu plus le ballon aux hommes en rouge pour tenter de les surprendre en contre-attaque. Kylian Mbappé, lancé dans la profondeur, préférait tirer dans les gants de Sommer au lieu de chercher son coéquipier Hakimi au second poteau (2e). Malgré la domination adverse, les coéquipiers de Ramos, vigilant sur les mouvements de Choupo-Moting, semblaient appliqués et volontaires à la perte du ballon. Pourtant, seul à l’entrée de la surface de réparation, Goretzka sollicitait un Donnarummma rassurant dans ses buts (16e). Le portier italien arrivait à anticiper les centres adverses devant sa ligne (26e, 32e, 34e). Sur une sortie hasardeuse balle au pied de Sommer, Vitinha réussissait à éliminer le Suisse mais sa frappe, pas assez puissante, était dégagé au dernier moment par Matthijs de Ligt (38e). Le rythme de ce match changeait de camp au fil de la première période, puisque le club de la capitale inquiétait les hommes de Julian Nagelsmann, parfois acculés dans leur propre moitié de terrain.

Au retour des vestiaires, Nordi Mukiele, à peine entré en jeu à la fin du premier acte à la place de Marquinhos (permettant ainsi à Mbappé de porter le brassard de capitaine), devait, à son tour, renoncer à son tour et laisser sa place au jeune El Chadaille Bitshiabu, pour sa première apparition dans la Coupe aux Grandes Oreilles. Mais alors que Musiala développait un centre, sur lequel s’élevait Choupo-Moting de la tête puis Müller devant lui face au but avant que le ballon ne termine sa course au fond du but parisien. S’il ne touchait pas le ballon avant qu’il ne fasse trembler les filets de Donnarumma, le but du Bayern était finalement refusé, à l’aide de la VAR, pour un hors-jeu de l’Allemand (52e). Après une petite frayeur à la suite d’un tacle sur Nuno Mendes, Choupo-Moting profitait d’une perte de balle de Verratti, pressé par Musiala, qui trouvait Goretzka pour servir l’international camerounais, seul pour pousser le ballon dans les buts vides (1-0, 61e). De quoi doucher clairement les espoirs des poulains de Galtier, qui devaient dorénavant inscrire deux buts pour aller chercher la prolongation, trois pour la qualification directe. Voyant leurs difficultés à faire la différence dans le jeu, les Parisiens s’essayaient aux coups de pied arrêtés, exercice dans lequel Ramos s’imposait à deux reprises, d’abord mis en échec par Sommer (64e) puis trop imprécis dans son coup de casque (82e). Derrière, les Bavarois confirmaient leur ascendant grâce à l’entrée de Leroy Sané, dangereux dans le dos de la défense parisienne mais pas assez précis dans la dernière passe (69e) ou le dernier geste (75e, 79e). Il n’était pas loin de profiter de l’erreur balle au pied de Bitshiabu, qui revenait bien dans ses pieds à l’entrée de la zone de vérité (76e). Le Bayern inscrivait finalement le but du break grâce à son banc : Joao Cancelo lançait Serge Gnabry pour crucifier le dernier rempart parisien, éteignant ainsi les derniers espoirs du PSG dans cette compétition. Malgré les quelques interventions de Gigio Donnarumma dans le temps additionnel et un but refusé pour hors-jeu de Mané (90+4e), le Paris Saint-Germain s’incline pour la deuxième fois face au Bayern Munich (2-0, 3-0 aux scores cumulés) et signe un nouvel échec en Ligue des Champions. Le FCB se qualifie pour les quarts de finale et espère aller chercher sa 7e Coupe aux Grandes Oreilles.

