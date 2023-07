Lionel Messi rend hommage à Cesc Fabregas

Chaque année, de grands noms du football mondial annoncent leur retraite. Ces derniers mois, Zlatan Ibrahimovic et Gérard Piqué ont tiré leur révérence. Ce samedi, Cesc Fabregas leur a emboité le pas. Et ces icones qui se retirent, les hommages ont tendance à se faire nombreux. L’ancien métronome d’Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone n’a pas échappé à cette tradition et a vu Lionel Messi lui rendre un vibrant hommage.

Les deux hommes se sont côtoyés au sein du club catalan entre 2011 et 2014 et ont tissé de grands liens d’amitié. De ce fait, le septuple Ballon d’Or a salué son ami pour sa carrière et pour l’homme qu’il est : «Tu sais déjà tout le bien que nous pensons de toi et ta famille, Cesc. Tu es un crack et nous passerons encore beaucoup de moments ensemble. Nous t’aimons beaucoup et nous te souhaitons beaucoup de chance pour ta future aventure !» Une chose semble sûre, la Pulga va suivre de près les aventures de Fabregas sur le banc de la réserve de Côme.

