Bayern : David Alaba «est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier»

Un dossier plus que compliqué pour le Bayern Munich. Joueur du club bavarois depuis plus de dix ans, David Alaba arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas prolongé. Pourtant, la direction du champion d'Allemagne a tout fait pour trouver un accord avec le défenseur autrichien, auteur de 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. En vain. Et le Bayern ne reviendra pas à la charge. Présent dans l'émission «Doppelpass» de Sport1, le boss du club Karl-Heinz Rummenigge a été très clair au sujet du joueur de 28 ans.

«Le Bayern a tout fait pour parvenir à un accord. Nous avons eu de nombreuses discussions, mais nous voulions une réponse de sa part avant la fin du mois d'octobre. Ca n'a pas été le cas et je ne sais pas si nous reprendrons les négociations. Ce que je veux préciser, c'est que notre offre reflétait ce que nous ressentons pour lui. Mais il ne l'a pas acceptée, a lâché ce dernier, avant d'enchaîner sur le mercato, David Alaba étant courtisé par de nombreux clubs dont le Real Madrid. Je ne connais pas les rumeurs. Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier.» Les courtisans pourront donc venir aux nouvelles dans quelques jours.