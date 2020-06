Borussia Dortmund : Lucien Favre va finalement rester

C'est une grosse surprise qui provient d'Allemagne. En effet, Bild explique que Lucien Favre va rester l'entraîneur du Borussia Dortmund pour une troisième saison. Même si l'exercice actuel a été compliqué et que le technicien helvète de 62 ans a essuyé de nombreuses critiques, il va finalement rester une saison supplémentaire dans la Ruhr. Sous contrat jusqu'en juin 2021, il aura ainsi une troisième chance d'aller chercher le titre de champion d'Allemagne.

Si le club appréciait les profils de l'ancien coach du Bayern Munich Niko Kovac (48 ans) ou encore d'Erik ten Hag (50 ans) et que Lucien Favre a été menacé encore l'hiver dernier, sa gestion des jeunes a été bien perçue. Ayant en plus accumulé 2,16 points par match, le meilleur total pour un coach du Borussia Dortmund, le Suisse a donc convaincu pour avoir une dernière chance d'aller chercher la Bundesliga. Il est vrai aussi que le Borussia Dortmund n'a pas estimé pouvoir trouver un coach bien plus fiable que le Suisse et n'a pas voulu prendre un risque inconsidéré. À noter que le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc a de son côté prolongé.