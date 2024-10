CAF Awards : les nommés pour le trophée du meilleur jeune avec Ben Seghir

Comme chaque année, la CAF organise son Ballon d’or Africain désormais appelé le « CAF Awards ». Cette année, la cérémonie se déroulera le 16 décembre prochain à Marrakech, comme lors de l’édition précédente. Et en attendant de connaître les finalistes au titre suprême, l’instance du football africain a dévoilé les 10 joueurs nommés pour le trophée de meilleur jeune joueur africain de l’année.

Dans cette liste, on retrouve notamment trois joueurs de Ligue 1 dont deux évoluent à l’AS Monaco. L’international marocain Eliesse Ben Seghir, grand favori cette année, est logiquement dans cette liste. C’est aussi le cas du milieu sénégalais Lamine Camara, tenant du titre. On notera la présence des Ivoiriens Karim Konaté et Oumar Diakité (Reims) mais aussi celle de Bilal El Khannouss (Maroc, Leicester).

Les 10 nommés :

Carlos Baleba (Cameroun), Karim Konaté (CIV), Oumar Diakité (CIV), Yankuba Minteh (Gambie), Abdul Aziz Issah (Ghana), Bilal El Khannouss (Maroc), Eliesse Ben Seghir (Maroc), El Hadji Malick Diouf (Sénégal), Lamine Camara (Sénégal), Amanallah Memmiche (Tunisie).