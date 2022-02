Leeds : Jesse Marsch favori pour remplacer Bielsa

La belle histoire d'amour entre Leeds et Bielsa prendra-t-elle fin à l'issue de la saison ? Ce sont en tout cas les bruits qui courent dans les travées d'Elland Road. Arrivé en 2018 dans le Yorkshire, l'Argentin avait redonné espoir à une ville et à un club en proposant un jeu porté vers l'offensive. Il avait réussi l'exploit de faire monter les Peacocks en Premier League 16 ans après l'avoir quittée. Après une première saison franchement intéressante, la seconde est plus compliquée puisque Leeds pointe à la 15e place du classement et l'ancien tacticien de l'OM arrive en fin de contrat.

Selon The Telegraph, la direction du club de la ville du Nord de l'Angleterre aurait en tout cas déjà coché le nom de leur futur manager. Il s'agirait de l'Américain Jesse Marsch libre depuis la fin de sa courte aventure à Leipzig. Egalement passé par la MLS et par le RB Salzburg, le technicien de 48 ans a prouvé qu'il était un entraîneur moderne et avec du potentiel malgré cet échec en Bundesliga. Toujours selon le média anglais, il serait également dans les petits papiers de l'Athletic Bilbao si le club basque décidait de changer d'entraîneur.