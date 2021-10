MU : Anthony Martial s'est blessé avec les Bleus

Décidément, le dernier rassemblement de l'équipe de France a fait des ravages. Alors qu'Adrien Rabiot ou encore Théo Hernandez ont contracté le Covid-19 ces derniers jours, que Raphaël Varane s'est blessé et que Mike Maignan a été contraint de passer par la case opération, Anthony Martial, qui n'avait pas participé aux deux matchs de Ligue des Nations, n'est également pas sorti indemne de son séjour avec les Bleus en ce mois d'octobre.

Avant la rencontre entre Leicester et Manchester United, largement remportée par les Foxes (4-2) pour le compte de la 8ème journée de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer a en effet confié que l'attaquant français de 25 ans avait dû déclarer forfait pour ce choc. « Il est revenu de l’équipe de France pas en forme, donc il ne s’est pas entrainé de toute la semaine », a ainsi lâché l'entraîneur des Red Devils. Anthony Martial avait inscrit son premier but de la saison contre Everton (1-1) juste avant la trêve internationale. « J’espère que nous pourrons le récupérer bientôt », a conclu OGS au sujet de l'ancien Lyonnais, alors que MU traverse une passe compliquée en championnat (aucune victoire lors des 3 derniers matchs) et essuie de nombreuses critiques en Angleterre.