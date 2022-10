Istanbul BB : la terrible descente aux enfers continue pour Mesut Özil

La suite après cette publicité

Enfin une bonne nouvelle. Lundi, Mesut Özil a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de sa petite fille Ela. Une grande nouvelle pour le milieu âgé de 33 ans, beaucoup plus épanoui dans sa vie personnelle que sur les terrains de football ces dernières années. En effet, depuis plusieurs saisons maintenant, l'Allemand enchaîne les galères. A Arsenal, où tout avait pourtant bien commencé, il a été petit à petit mis sur la touche avant d'être placardisé. Malgré tout, l'ancien du Real Madrid voulait se battre pour sa place.

Ce, alors que Mikel Arteta ne l'avait pas inclus dans les listes pour jouer la Premier League et la Ligue Europa en 2020-21. Un message clair pour Özil, qui a finalement accepté de s'en aller en janvier 2021 après dix mois sans jouer. Direction la Turquie et Fenerbahçe pour le natif de Gelsenkirchen. Après des mois d'inactivité, le milieu avait besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver son meilleur niveau. Il a ainsi terminé ses six premiers à Istanbul avec une passe décisive au compteur en 10 apparitions toutes compétitions confondues, dont 8 en tant que titulaire.

Un nouveau départ à l'Istanbul BB

L'année suivante, en 2021-22, il a joué 24 matches (16 titularisations). Le temps d'inscrire 9 buts et de délivrer 2 assists. Un bilan correct. Mais on attendait forcément plus d'un élément avec une telle expérience et un tel CV. Son niveau a été pointé du doigt, tout comme son attitude qui a plusieurs fois posé problème puisqu'il a eu des prises de bec avec son coach. Le point de non-retour a été atteint et Fenerbahçe a annoncé son départ le 13 juillet dernier. «Il a été convenu que le contrat entre notre club et Mesut Özil sera résilié d'un commun accord. Nous souhaitons du succès à Mesut Özil pour le reste de sa carrière».

Rapidement, la presse turque a révélé que le milieu né en 88 allait rejoindre l'Istanbul Basaksehir. Une nouvelle confirmée par l'écurie turque le 14 juillet. «Notre club a signé un contrat de 1 an + 1 avec Mesut Özil, qui a récemment joué au Fenerbahçe Sports Club. Nous souhaitons la bienvenue à Mesut Özil dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès avec notre maillot orange-bleu.» Mais ses débuts avec l'Istanbul BB ne sont pas vraiment une réussite. Depuis le lancement de l'exercice 2022-23, Özil, qui est arrivé hors de forme, n'est apparu qu'à trois reprises toutes compétitions confondues.

Özil ne jouera plus en 2022

Le 21 août, il a joué 11 minutes lors de la victoire 2 à 0 face à Kayserispor. Puis, il est entré deux fois en jeu en Ligue Europa Conférence. Le 25 août, il est apparu 4 minutes sur le terrain lors du succès contre Anvers (3-1). Puis, il a dû s'arrêter un peu suite à une grippe avant d'enchaîner presque trois semaines plus tard en jouant 9 minutes contre la Fiorentina en C4 (succès 3-0). Le dernier match de l'année 2022 pour Mesut Özil. En effet, l'Allemand est blessé (dos, hanche) et out pendant trois mois. Un nouveau coup dur pour l'ancien joueur de Schalke 04 et du Werder Brême.

D'autant qu'il n'a signé que pour une saison (juin 2023) avec une option pour une année supplémentaire. Et après de tels débuts, le joueur, qui a été opéré avec succès, devra carburer à plein régime pour convaincre l'Istanbul BB de continuer l'aventure avec lui. La presse turque est déjà perplexe à son sujet. Contacté par nos soins, Yakup Çınar, journaliste pour Fanatik, nous a confié : «il n'a joué que 24 minutes et il est blessé à présent. Mesut Özil n'a pas quitté le football, mais le football a quitté Mesut Özil. Il est très difficile de reprendre le football après cette blessure. Il souffre d'un sacré déclin». La galère continue pour Mesut Özil !