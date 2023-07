Liverpool, Al Ettifaq : Jordan Henderson a passé sa visite médicale

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite continue d’être au cœur de l’actualité des transferts lors de ce mercato estival alors que Jordan Henderson va bel et bien rejoindre Al Ettifaq pour poursuivre sa carrière en Saudi Pro League. Si Liverpool a décidé de faire une véritable reconstruction de son milieu de terrain, avec les arrivées d’Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai mais aussi les départs de Naby Keïta et James Milner, Jürgen Klopp va perdre un nouvel élément majeur de son effectif sur les dernières saisons.

En effet, Jordan Henderson a terminé avec succès sa visite médicale avant de finaliser son transfert à Al Ettifaq comme le rapportent plusieurs médias anglais à l’instar de The Athletic. Le capitaine des Reds a réalisé son examen médical à Manchester ce vendredi et il attend désormais les derniers documents nécessaires pour que l’accord soit conclu. Pour rappel, le montant déboursé par le club saoudien avoisinerait les 12 millions de livres sterling (un peu moins de 14 millions d’euros).

À lire

Le Bayern Munich veut jouer un mauvais tour à l’Arabie saoudite dans le dossier Fabinho !