Pierre-Emerick Aubameyang rejoint le FC Barcelone

L'histoire d'amour tourne au vinaigre, et ce qui devait arriver arriva. Poussé vers la sortie à Arsenal pour des raisons disciplinaires et des manquements au règlement interne à répétition, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) va poursuivre sa carrière au FC Barcelone, où il débarque librement (6 mois + 3 années en option) après avoir résilié son contrat avec les Gunners.

« Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club d'un commun accord. Nous souhaitons à Auba tout le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière et le remercions pour sa contribution au club», ont tout d'abord indiqué les Gunners dans un communiqué. Les Blaugranas ont ensuite annoncé l'arrivée du natif de Laval : «le FC Barcelone et Pierre-Emerick Aubameyang ont trouvé un accord concernant la recrue du joueur gabonais, qui a résilié son contrat avec Arsenal. L'attaquant signera un contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Club blaugrana et bénéficiera d'une option de départ le 30 juin 2023. Sa clause libératoire s'élève à 100 millions d'euros. Le Club annoncera les détails de la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang en tant que nouveau joueur du Barça prochainement.»

Un capitaine déchu et en déclin chez les Gunners

D'abord écarté sportivement par un Mikel Arteta intransigeant, l'international gabonais (72 capes, 30 buts), qui n'a d'ailleurs pas pu participer à la CAN 2021 en raison de lésions cardiaques détectées après avoir contracté le Covid-19, s'était ensuite vu retirer le brassard de capitaine d'Arsenal. Une décision forte ayant probablement précipité son départ de l'Emirates Stadium, même si le cas Granit Xhaka démontre qu'il est possible de se relever d'un tel épisode. Avant cela, PEA avait néanmoins affiché des lacunes inquiétantes sur le pré.

Depuis la signature de son contrat XXL (jusqu'en 2023) ayant fait de lui le joueur le mieux payé d'Arsenal l'été dernier, l'ancien Stéphanois n'était plus que l'ombre de lui-même, très discret voire invisible dans le jeu et surtout auteur d'énormes ratés devant le but. Le n°14 des Gunners avait perdu l'instinct du buteur et la confiance qui faisaient sa force. Il n'a d'ailleurs inscrit que 4 buts en 14 matchs de Premier League cette saison.

Triste fin pour PEA

Les fans d'Arsenal garderont tout de même de bons souvenirs en tête d'Aubam, comme son doublé en finale de FA Cup contre Chelsea (2-1) en 2020. Année au cours de laquelle il a aussi remporté le Community Shield, constituant ses deux seuls trophées en Angleterre. Acheté 64 M€ en janvier 2018 au BvB, PEA aura donc inscrit 92 buts et délivré 21 passes décisives en 163 apparitions sous le maillot frappé du canon. Il tentera de se relancer sous la houlette de Xavi avec un FC Barcelone qui aura également besoin qu'il retrouve le chemin des terrains, puis des filets, très rapidement.