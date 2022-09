Liga : le FC Barcelone gifle Séville avant la Ligue des Champions

Après un léger accrochage contre le Rayo Vallecano en ouverture de la Liga (0-0), le Barça a enchaîné contre la Real Sociedad et Valladolid (4-0 et 4-1). Sur la pelouse de Séville, les Catalans jouaient leur premier gros duel de la saison, et pour l'occasion, Xavi alignait son trio Dembélé, Raphinha, Lewandowski, alors que Koundé et Balde occupaient les ailes. Côté andalou, Kouassi débutait cette rencontre, à l'instar d'Isco.

La suite après cette publicité

Et après un début de match compliqué, le Barça n'est pas passé loin de concéder l'ouverture du score après une lourde frappe de Rakitic déviée in extremis par Ter Stegen (4e). Juste après, En-Nesyri obligeait le portier allemand à sortir le grand jeu (18e). Mais quelques instants après, Dembélé lançait une belle accélération dans l'axe et servait Lewy sur le côté gauche. Le Polonais, devant Bounou, voyait son ballon piqué être dégagé sur la ligne. Mais derrière, Raphinha plaçait une tête pour ouvrir le score (1-0, 21e).

Le Barça assure avant la Ligue des Champions

En domination après l'ouverture du score, les blaugranas enfonçait le clou après une superbe transversale de Koundé à destination de Lewandowski. Son enchaînement contrôle poitrine, puis reprise de volée n'a laissé aucune chance à Bounou (2-0, 36e). Après le retour au vestiaire, les Sévillans ne parvenaient pas à revenir dans le match et subissaient les assauts adverses en raison des énormes erreurs défensives. Et à la suite d'un centre de Raphinha vers Koundé, ce dernier remettait pour Garcia, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (3-0, 50e).

Lewandowski aurait même pu s'offrir un doublé, mais sa tentative de ballon piqué était détournée par Bounou (73e). Mais le score suffisait aux Barcelonais pour l'emporter et conserver leur deuxième place de Liga, avant de commencer leur campagne de Ligue des Champions face au Viktoria Plzen. Pour Séville, le début de saison est alarmant puisque les hommes de Lopetegui n'ont toujours pas obtenu la moindre victoire en quatre rencontres. Ils devront se relancer face à l'autre club catalan : l'Espanyol Barcelone.