FC Lorient : l'hallucinant coup de gueule d'Adrian Grbic

La suite après cette publicité

Entre Adrian Grbic et le FC Lorient, ce n'est plus le grand amour. Pourtant, tout avait bien commencé entre eux. Le 8 juillet dernier, l'attaquant autrichien, auteur d'une belle saison avec le Clermont Foot (17 buts et 4 assists en 26 matches de L2), rejoignait les Merlus. Des Merlus qui avaient réussi à devancer de nombreux clubs, dont Lens, Saint-Etienne et Brest, qui avait pourtant un accord avec le joueur. Mais le clan Grbic avait fait volte-face pour finalement rejoindre les Lorientais, qui cassaient leur tirelire en déboursant 9 millions d'euros. Soit le plus gros transfert de l'histoire du club présidé par Loïc Féry.

Sûr de lui, le natif de Vienne avait expliqué son choix au Télégramme. «J’ai choisi Lorient car le projet était intéressant. Tout le club souhaitait ma venue et que ce soit le coach ou le président, ils m’ont montré beaucoup de respect. […] J’ai comparé les projets des deux clubs et celui de Lorient me correspondait le mieux.» Attendu de pied ferme, l'Autrichien a terminé l'exercice 2020-21 avec 35 apparitions toutes compétitions confondues mais seulement 10 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 4 buts. Un maigre bilan pour une recrue dont on espérait plus.

Grbic ne digère pas son absence à l'Euro

Malgré cela, il a été appelé en sélection autrichienne lors de la première partie de saison, marquant notamment deux buts en Ligue des Nations en novembre. Sur le banc à Lorient, celui qui n'a marqué qu'un seul but en 2021 avec son club (un pénalty contre Montpellier le 3 mars, ndlr) a perdu du terrain en sélection. Résultat, il n'a finalement pas été retenu pour participer à l'Euro 2020. Une terrible désillusion pour le joueur qui s'est exprimé lors d'un entretien accordé à l'agence autrichienne APA.

«J’ai été surpris (de ne pas être dans la liste). C’est encore difficile à comprendre pour le moment. Mais ces déceptions rendent plus fort, je suis sûr que je jouerais d’autres tournois si je travaille dur. (...) Je comprends que, en particulier pour un championnat d'Europe, vous avez besoin de joueurs qui sont en rythme. Je n'ai pas beaucoup joué dans le club non plus, je suis venu en équipe nationale et j'ai fait de mon mieux. La décision m'a surpris. Vous apprenez de ces revers, ils ne font que vous rendre plus fort. Il y aura des tournois pour moi et je suis sûr que si je travaille dur sur moi-même, je serais présent au prochain tournoi» , a-t-il commencé par expliquer avant de régler ses comptes avec Lorient.

L'Autrichien se paie Lorient

«À ce moment-là, on a dit, à moi et à mes agents : " ne paniquez pas, pas de stress. Nous aurons (Terem) Moffi mais vous êtes notre attaquant. " Quand il était là-bas, il a immédiatement joué. Je savais que quelque chose n'allait pas. De telles choses ne sont pas belles et m'ont hanté toute l'année. Ce n'était pas en mon pouvoir, je pouvais faire ce que je voulais. (...) A l'époque (quand il a été interrogé par la presse), j'ai menti et dit que j'étais heureux parce que nous étions au milieu d'une bataille de relégation et que je ne voulais pas provoquer de troubles.» A présent, il n'a plus de scrupule à le faire.

«J’ai été laissé pour compte, ils ont ruiné mon année. C’est la pure vérité, et je ne souhaite cela à personne.» Au sujet de Christophe Pélissier, il a confié : «beaucoup trop de choses se sont produites. Il sera très difficile de construire une nouvelle base pour travailler ensemble.» Concernant son avenir, l'attaquant n'exclut rien. «J’espère que la saison prochaine sera meilleure, où que ce soit. Je veux revenir sous les feux de la rampe avec mes objectifs. Je sais quelles sont mes qualités.» Après une telle sortie, difficile d'imaginer un futur à Lorient.