Neymar veut retourner en sélection avec le Brésil

De retour à Santos, dans sa ville et son club d’adolescence, Neymar a donné une longue conférence de presse aux médias brésiliens pour évoquer différents aspects passés et futurs de sa carrière. Au moment d’évoquer la Seleção, l’ancien ailier du PSG a ouvert la porte à un improbable retour. «C’est quelque chose vers lequel je veux revenir. J’ai encore quelque chose à accomplir, j’ai une mission pour le peuple brésilien, que je pense être ma dernière, et je vais la poursuivre quoiqu’il arrive. J’ai des objectifs», a déclaré Neymar.

La suite après cette publicité

S’il est officiellement le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations en 128 rencontres, son palmarès en tant qu’auriverde est quasi vierge. Ses seuls succès sont la Coupe des confédérations en 2013, alors qu’il était tout juste considéré comme un titulaire en sélection, et la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2016 disputés à domicile. Avec un sacre en Coupe du monde, Neymar pourrait asseoir sa place parmi les plus grands joueurs brésiliens de l’histoire du football.