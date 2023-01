Grenoble : Adrien Monfray a signé avec Saint-Étienne

Arrivé à Grenoble lors du mercato estival 2019, Adrien Monfray va quitter l’Isère prochainement. Le défenseur central va rester en Ligue 2 mais il va faire une belle chute au classement. Actuellement 6ème du deuxième échelon du football français avec le GF38, l’ancien joueur d’Orléans et de Laval va rejoindre la lanterne rouge, Saint-Etienne. A 32 ans, le natif de Nice va connaitre un nouveau club, qui a renoué avec la victoire lors de la 18ème et dernière journée de Ligue 2 après sa victoire face au Stade Levallois (1-0).

Aligné à 15 reprises en Ligue 2 et une fois en Coupe de France avec Grenoble, Adrien Monfray a signé son nouveau contrat dans le Forez avec Saint-Etienne et l’officialisation de son transfert ne devrait plus être qu’une question de jours. Le défenseur aura la lourde tâche d’aider ses nouveaux coéquipiers à remonter la pente en retrouvant une certaine imperméabilité. Pour rappel, le club stéphanois a la moins bonne défense de Ligue 2 avec 31 buts encaissés cette saison.

