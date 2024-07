L’Angleterre pense à deux anciens entraîneurs du PSG pour succéder à Gareth Southgate

La sentence n’a pas tardé à se faire connaître. Après deux finales perdues successives à l’Euro 2020 contre l’Italie et évidemment plus récemment face à l’Espagne (2-1) lors de l’Euro 2024 en Allemagne, la nouvelle défaite et l’absence de trophée majeur ont clos un cycle de huit années pour la sélection anglaise. En effet, ce mardi matin, la Fédération anglaise de football (FA) a annoncé le départ officiel de son entraîneur, Gareth Southgate, mais aussi le lancement des recherches pour trouver son précieux successeur, alors que les sélections européennes seront à nouveau sur le pont dans un mois pour les premières rencontres de la nouvelle édition de la Ligue des Nations : «avant Gareth, notre plus longue période dans le top 5 mondial était de sept mois. Sous sa direction, nous y sommes restés six ans. Gareth a rendu possible une tâche impossible et a posé des bases solides pour le succès futur. Il est tenu en haute estime par les joueurs, l’équipe de direction, par tout le monde à la FA et dans le monde du football. Le processus de nomination du successeur de Gareth est désormais en cours et nous souhaitons que notre nouveau manager soit confirmé le plus rapidement possible. Notre campagne de Ligue des Nations de l’UEFA débute en septembre et nous avons mis en place une solution intérimaire si nécessaire», a expliqué Mark Bullingham, le président de la FA.

Le désormais ancien sélectionneur des Three Lions a tenu à s’adresser au peuple britannique ce mardi, quelques jours après le revers en finale de l’Euro 2024 : «en tant qu’Anglais, j’ai eu l’honneur de jouer pour l’Angleterre et de diriger l’équipe. Cela a représenté beaucoup pour moi et j’ai tout donné. Mais il est temps de changer et d’ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l’Espagne a été mon dernier match en tant que sélectionneur de l’Angleterre. J’ai rejoint la FA en 2011, déterminé à améliorer le football anglais. Pendant cette période, dont huit ans en tant que sélectionneur de l’équipe masculine d’Angleterre, j’ai été soutenu par des personnes brillantes que je remercie du fond du cœur. J’ai eu le privilège de diriger un grand groupe de joueurs lors de 102 matchs. Chacun d’entre eux a été fier de porter les trois lions sur son maillot et ils ont fait honneur à leur pays à bien des égards. Je remercie tout particulièrement le personnel de soutien qui a apporté aux joueurs et à moi-même un soutien sans faille au cours des huit dernières années», a-t-il précisé. Si un intérimaire se tient prêt selon la fédération, la priorité reste de trouver rapidement un vrai chef d’orchestre pour porter cette génération dorée autour de Phil Foden, Harry Kane ou encore Jude Bellingham.

Thomas Tuchel sur une liste de 7 noms

Selon les informations du journal allemand Bild, l’entraîneur allemand, Thomas Tuchel, fait partie de la liste de la fédération anglaise pour remplacer Gareth Southgate. De plus, toujours d’après les indiscrétions du quotidien outre-Rhin, l’ancien coach du PSG voulait, à l’origine, prendre une année sabbatique après un passage court, mais intense au Bayern Munich, mais le poste de sélectionneur de l’Angleterre lui plairait énormément. Thomas Tuchel était d’ailleurs déjà intéressé par le job avant l’Euro 2021, à l’époque Southgate était critiqué, rappelle Bild. Cette information a, de surcroît, été confirmée par la presse britannique ce mardi et notamment le tabloïd Daily Mail qui a néanmoins ajouté des détails supplémentaires. La FA souhaite mener un processus complet et approprié avant de décider de son candidat numéro 1.

Le Daily Mail a révélé que d’autres techniciens comme Eddie Howe, Graham Potter et Mauricio Pochettino ont des admirateurs dans les coulisses et représentent ainsi des profils cochés aujourd’hui pour prendre la succession de Southgate sur le banc des Three Lions. Le nom de Lee Carsley, actuel sélectionneur de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans, a aussi été mentionné en interne et pourrait bien avoir un entretien prochainement. Frank Lampard et Steven Gerrard, tous deux sans emploi, pourraient émerger comme outsiders pour le poste. La FA aimerait idéalement qu’un entraîneur anglais remplace Southgate, mais n’exclut pas de nommer un manager étranger compte tenu du succès de Sarina Wiegman avec l’équipe féminine.