Une association réclame une enquête pour racisme contre Enzo Fernandez

6 mois se sont écoulés depuis les chants racistes des joueurs de la sélection d’Argentine à l’encontre de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, mais rien n’a été oublié. Ce dimanche, TNT Sports Argentine rapporte que l’association britannique Kick It Out (KIO), qui défend les intérêts des minorités et lutte contre le racisme dans le sport, a contacté la FIFA et la Conmebol pour réclamer plus de transparence sur le cas Enzo Fernandez.

La suite après cette publicité

Concrètement, elle regrette qu’aucune enquête approfondie n’ait été menée sur le sujet, à la différence du cas Rodrigo Bentancur, suspendu 7 matches pour avoir tenu des propos racistes à l’encontre de son coéquipier de Tottenham, Heung-Min Son. «Son ? Ou n’importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins », avait déclaré l’Uruguayen, avant de reconnaître «une très mauvaise blague. » Un porte-parole de l’ONG a déclaré ceci : «établir les faits et parvenir à un résultat ne devrait pas être une tâche difficile pour ces organisations qui veulent prendre la discrimination au sérieux. S’il n’y a pas d’enquête, cela indique un manque de transparence très inquiétant.»