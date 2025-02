Javier Tebas en remet une couche sur le Real Madrid et Carlo Ancelotti

Le Real Madrid et le football espagnol poursuivent leur bras de fer par média interposé. Ce vendredi, Carlo Ancelotti était en conférence de presse et n’a pas hésité à en remettre une couche sur les décisions arbitrales qu’il juge préjudiciables au Real Madrid. «Que Tebas reste calme, personne n’a perdu la tête. On a simplement demandé des explications», a indiqué l’Italien après avoir été invité à commenter les récents propos du président de la Liga, acides. La surenchère de Tebas n’a pas tardé, puisqu’il s’est empressé de répondre sur le réseau social X.

«Carlo, reste calme… La compétition espagnole n’est pas corrompue, et on souhaite tous des améliorations dans l’organisation de l’arbitrage, qu’on réclame depuis un certain temps. Il est toutefois curieux que le Real Madrid, si inquiet en ce moment, ait fait partie du conseil d’administration de la Fédération jusqu’en novembre 2023… mais n’ait pas dit un mot. À ce moment-là, des mois s’étaient déjà écoulés depuis que l’affaire « Negreira » avait été rendue publique, mais pendant ce temps, Real Madrid TV préférait continuer à nous régaler avec ses vidéos « objectives » sur les arbitres.» À quand la réponse de Florentino Perez ?