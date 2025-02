Le Real Madrid se fait massacrer par toute l’Espagne

Le Real Madrid s’est fait plus d’un ennemi en Espagne. Depuis plusieurs semaines, le club madrilène est engagé dans un véritable bras de fer avec les instances du football espagnol, avec pour motif l’arbitrage. À ce titre, le club champion en titre d’Espagne et d’Europe a empilé les communiqués, les plaintes, et les protestations via sa chaîne officielle, Real Madrid TV. Une pression qui fait évidemment grincer des dents, que ce soit chez les clubs adverses, ou même à l’étage du dessus. Hier, AS révélait que le Real Madrid avait fixé au CTA (le comité technique arbitral espagnol) la date butoir du 7 février (aujourd’hui) pour rendre publics les enregistrements audios du VAR lors de la rencontre perdue face à l’Espanyol de Barcelone, dimanche (0-1).

Cette rencontre qui avait vu Kylian Mbappé être victime d’un violent tacle de Carlos Romero, seulement sanctionné d’un carton jaune et buteur 25 minutes plus tard. On apprenait aussi dans l’après-midi le refus de Florentino Pérez de se présenter à une réunion impliquant tous les acteurs du football espagnol, avec comme grand thème… l’arbitrage. D’ailleurs, tout le monde aurait exprimé au cours de ce sommet sa volonté de faire front au Real Madrid, que ce soit du côté de la Liga, de la Fédération, du CTA, et même des clubs, qui auraient exigé des sanctions contre les Merengues par la voix du Séville FC et de l’Atlético de Madrid.

Tebas n’épargne pas le Real Madrid

Javier Tebas, le sulfureux président la Liga, a aussi pris la parole, et il n’a pas épargné le club merengue, ni son président Florentino Pérez d’ailleurs : «il veut toujours avoir raison. Pour lui, l’idéal serait que l’on s’agenouille tous et qu’on lui demande pardon pour avoir sauvé le football. Le Real Madrid est contre tout. Il veut faire du mal à la compétition, et non plus seulement à l’arbitrage», a-t-il indiqué dans des propos rapportés par AS, en prenant aussi la défense du Barça dans l’affaire Negreira. «Il a construit un récit de victimisation exagéré, hors de propos et avec l’objectif de nuire à la concurrence. Ils ont perdu la tête. Ils ont mal analysé l’affaire Negreira. Aucun paiement n’a été effectué aux arbitres ni à personne».

De son côté, le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzan, a également réprimé la posture de Florentino Pérez. «Tout le monde a condamné l’attitude du Real Madrid pendant la réunion. On va leur faire prendre conscience que ce n’est pas la bonne voie. Florentino Pérez ? Je lui ai fait savoir. On est là pour remettre les compteurs à zéro et travailler ensemble.» Le patron de la RFEF a aussi révélé ses soupçons sur l’usage que le Real Madrid voulait faire des audios du VAR lors de la rencontre entre l’Espanyol et le Real Madrid. «On n’a rien à cacher, on sera transparent. Je n’ai aucun problème à donner tout ce que nous avons, mais je ne sais pas si le Real Madrid utilisera de manière perverse ces audios. Un grand club comme ça doit les utiliser de manière appropriée.» Hier, l’Atlético de Madrid avait aussi taclé le Real Madrid avant le derby de ce week-end… en publiant un mode d’emploi moqueur à respecter…