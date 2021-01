Leicester : Jamie Vardy opéré et absent plusieurs semaines

Après Kevin de Bruyne, absent de quatre à six semaines du côté des Citizens, au tour des Foxes de se voir privés d'un élément clé. Jamie Vardy, 13 buts et 5 passes décisives en 20 matches de Premier League disputés cette saison, va subir une intervention chirurgicale pour une hernie mineure et sera absent plusieurs semaines, a confirmé le manager de Leicester City, Brendan Rodgers. Le n° 9 de Leicester City a traîné un problème de hernie toute cette première partie de campagne 2020/21, mais il ne peut plus continuer. L'attaquant de 34 ans manquera quoiqu'il arrive le déplacement à Brentford dimanche (FA Cup) et «sera absent pendant quelques semaines,» a déclaré le technicien nord-irlandais aux médias, avant d'expliquer plus en détails.

La suite après cette publicité

«Nous disposons d'une petite fenêtre qui lui permet de subir une opération mineure sur sa hernie. Il sera de retour dans quelques semaines. C'est une opération qui ne devrait pas le laisser éloigné trop longtemps des terrains, c'est juste une réparation dans et autour de cette zone de hernie. Nous pensons qu'il ne peut pas vraiment la remettre à plus tard. Nous espérions qu'il soit opéré il y a quelques semaines, mais c'est maintenant que nous pouvons le faire et forcément, il va manquer à un moment de la saison où il aurait vraiment pu être influent pour nous». Leicester City est actuellement troisième de Premier League, deux points derrière le leader, Manchester United.