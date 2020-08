LdC : Kevin De Bruyne explique la défaite contre l'OL

La suite après cette publicité

Manchester City n'y arrive toujours pas. Candidat au titre en Ligue des Champions chaque saison, l'écurie anglaise ne parvient pas à aller au bout de la compétition. Cette saison, les hommes de Pep Guardiola ont été éliminés par une valeureuse équipe de Lyon (3-1). Une désillusion pour Kevin De Bruyne qui a tenté d'expliquer cette élimination.

«Je pense que la première mi-temps, on n'a pas joué comme on pouvait. On le savait, on n'a pas trouvé les options, pas crée beaucoup d'occasions. Peut-être qu'ils méritaient de gagner 1-0. La deuxième, on a bien joué, avec beaucoup d'occasions. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on ne marque pas beaucoup et eux, ils en ont deux après et ils marquent. C'est la différence aujourd'hui. »