CSKA Moscou : Mario Fernandes interrompt sa carrière

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi par son club, le latéral droit du CSKA Moscou Mario Fernandes a annoncé interrompre sa carrière de footballeur professionnel. Le Brésilien naturalisé Russe qui joue dans le club moscovite depuis 2012 a expliqué être très fatigué et vouloir profiter de sa famille au Brésil. Le défenseur de 31 ans s’est arrangé avec la direction du CSKA, et son contrat qui court jusqu’en juin 2024 va être suspendu après le match face à Rostov samedi (16h) et ce jusqu’à un éventuel retour.

La suite après cette publicité

« Dernièrement, je ressens une énorme fatigue et je ne peux plus donner ce que j'ai donné dans le passé au CSKA. Je joue au football professionnellement depuis 13 ans, dont 10 passés au CSKA. C'est le moment d'être en famille. De plus, cette année, je vais avoir un enfant. J'ai rencontré le président et le directeur général, leur ai expliqué tout ce que j'avais en tête et leur ai demandé si je pouvais passer du temps avec ma famille au Brésil. Je leur suis très reconnaissant de la façon dont ils ont traité ma demande, avec compréhension, et ont accepté de me laisser partir», a expliqué l’international russe dans son communiqué. Mario Fernandes a disputé 328 matches avec le CSKA Moscou, inscrit dix buts et délivré 46 passes décisives.