Stade Rennais : l’impressionnante montée en puissance de Martin Terrier

Vendredi soir, Martin Terrier avait rendez-vous avec son ex. En effet, durant deux ans, entre 2018 et 2020, l’ancien joueur du LOSC a porté le maillot de l’Olympique Lyonnais. Auteur de 17 buts en 77 apparitions, l’attaquant a connu des hauts et des bas chez les Gones. Peut-être que son union avec les Rhodaniens est arrivée un peu trop tôt dans sa carrière ou que les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas su l’utiliser comme il le fallait. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’épanouit au Stade Rennais. Après deux premières saisons très intéressantes et riches en buts, il a été stoppé en plein élan l’an dernier.

Un doublé pour enfoncer son ex

En effet, il a été gravement blessé au genou droit le 2 janvier 2023. Après des mois de rééducation, le natif d’Armentières a fait son grand retour à la compétition le 5 octobre dernier face à Villarreal en Ligue Europa (10 minutes de jeu). Utilisé de façon prudente par son club, il a marqué son premier but le 30 novembre contre le Maccabi Haifa en C3. Ensuite, plus rien pour le footballeur âgé de 26 ans. Mais il a décidé de repartir du bon pied en 2024. Muet face à Guingamp en Coupe de France et Nice en Ligue 1, il a réglé la mire face à l’OM le week-end dernier en Coupe de France.

Un but important pour Terrier et son équipe, qualifiés pour le prochain tour. Vendredi soir à Lyon, dans un stade qu’il connaît par coeur, il a signé un doublé et a prouvé qu’il aime décidément torturer son ex (3 buts ces dernières saisons face à l’OL, ndlr). Après une perte de balle de Rayan Cherki, les Bretons ont enchaîné avec un contre assassin conclut du gauche par Martin Terrier (1-0, 22e), qui ne s’est pas privé pour célébrer son but face à son ancienne équipe, qui a eu honte en première mi-temps comme l’a avoué Pierre Sage (voir vidéo). Puis, il a mis un but de renard des surfaces sur la troisième réalisation de son équipe (3-0, 41e).

Terrier revient en forme

Dans tous les bons coups, l’attaquant, qui aurait pu terminer avec un hat-trick (28e), a rendu une belle copie. La Rédaction FM l’a d’ailleurs élu homme du match avec la note de 8. Interrogé par Prime Video, le buteur rennais a confié : «c’est toujours particulier de revenir ici, il n’y pas de motivation particulière. Malheureusement pour Lyon, ça m’a réussi ce soir.» Il a ensuite évoqué son entente avec Arnaud Kalimuendo. «On essaie de se servir l’un de l’autre, Kali a besoin d’un joueur à ses côtés et moi aussi. Je me sens de mieux en mieux, j’ai la chance d’avoir un genou qui me laisse tranquille. Il faut être patient et avoir confiance avec le staff médical. C’est ce que je fais. 100%, c’est dur de juger mais je me sens de mieux en mieux. Je suis libéré mentalement, c’est ce qui fait la différence.»

Julien Stéphan a aussi parlé du retour en forme de son joueur. «Ça fait quelques matches qu’il est de retour. Il y a une montée en puissance de sa part, c’est logique avec sa blessure. Là il est vraiment sur le chemin pour revenir à 100% (…) Martin a mis deux buts dans des registres, un dans les transitions, un autre plus de fouine, de renard, d’attaquant de surface. On aura besoin de Martin à ce niveau mais ça va dans le sens de sa montée en puissance. Il a eu un arrêt prononcé très long, et il fallait un peu de temps pour retrouver le feeling sur le terrain et franchir des étapes sur le plan mental pour être complètement guéri. Il est en train de les franchir de manière très intéressante. On aura besoin de plusieurs joueurs d’un très bon niveau pour pouvoir durer sur la deuxième partie de saison.» Martin Terrier, qui croisera Montpellier lors de la prochaine journée, en fait partie !