Antoine Griezmann raconte ses deux plus beaux buts

Auteur de 277 buts en carrière, le champion du Monde avec les Bleus, Antoine Griezmann en a forcément inscrit certains plus marquants que d'autres. Pour GQ, il a dévoilé ses deux buts préférés, qui ont tous les deux été inscrits en club : «j'aime deux buts. Le premier est celui que j'ai marqué en Ligue des champions, avec la Real Sociedad, contre l'Olympique Lyonnais (un coup de bicyclette acrobatique)...» En effet, ce soir d'août 2013, "Grizou" crucifiait l'OL, le club de sa région, en barrage de Ligue des Champions d'un retourné chirurgical.

Le second but préféré du Français est quant à lui sélectionné pour l'émotion et pour la postérité, puisqu'il s'agissait du premier but inscrit dans le nouveau stade de l'Atlético de Madrid, le Wanda Metropolitano :« le second est le premier but marqué au Wanda Metropolitano. Je l'ai marqué contre Malaga (l'Atlético a gagné 1-0, en septembre 2017). J'aime ça parce que ce but va faire entrer mon nom dans l'histoire du club et du stade». En effet, même si pour le moment il n'a pas remporté la Liga ou la Ligue des Champions avec les Colchoneros, il rentrera tout de même dans l'histoire du club espagnol.