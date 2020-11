Liverpool : Joe Gomez indisponible plusieurs mois

Liverpool est maudit. Après la blessure de Virgil van Dijk, qui est indisponible jusqu’à la fin de la saison, le club de la Mersey a vu Joe Gomez se blesser au genou lors d’un entraînement avec l’équipe nationale d’Angleterre. De quoi mettre Jürgen Klopp en rage, l’Allemand étant privé de toutes ses solutions de rechange en défense. D’ailleurs, les Reds viennent de communiquer sur l’état de santé de leur joueur. Et visiblement, on n’est près de revoir Joe Gomez de sitôt cette saison.

La suite après cette publicité

« Liverpool confirme que Joe Gomez a subi aujourd'hui une intervention chirurgicale pour soigner un tendon du genou gauche. Le défenseur central a été blessé lors d'une séance d'entraînement avec l'équipe nationale d'Angleterre mercredi. Le problème a été isolé au tendon de Gomez, sans dommage au niveau des aux autres ligaments du genou. L'opération, qui a eu lieu à Londres ce jeudi matin, a été un succès. Gomez commencera immédiatement un programme de rééducation avec l’équipe médicale des Reds. Aucun calendrier de reprise n’a été fixé, même si ce problème est susceptible de l’éloigner des terrains pendant une grande partie du reste de la saison 2020-2021 », indique le communiqué.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.



The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team 💪