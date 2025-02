OM : Roberto De Zerbi compare Amine Gouiri à Gonzalo Higuain

Présent face aux journalistes, ce vendredi, avant la rencontre entre l’OM et l’AJ Auxerre pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi est revenu sur les débuts étincelants d’Amine Gouiri dans la cité phocéenne (2 buts et 3 passes décisives). Bluffé par le potentiel de son nouveau protégé, le technicien italien souhaite désormais que le principal concerné en prenne conscience.

«Gouiri doit travailler sur son estime de soi. Lui n’est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J’essaye de m’en occuper. Il faut qu’il pense comme un numéro 9 parce qu’il en a les facultés. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Il a tout, vraiment, pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe», a notamment déclaré RDZ avant d’ajouter : «il me rappelle Gonzalo Higuain dans sa façon de se déplacer. La façon dont il fait jouer l’équipe… maintenant il doit se spécialiser face au but».

