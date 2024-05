Inter : Lautaro Martinez va prolonger !

C’est la fin d’un long feuilleton, qui a parfois fait des frayeurs aux supporters intéristes. En effet, malgré des déclarations d’amour répétées par les deux camps, l’Inter Milan et Lautaro Martinez ne parvenaient pas à boucher l’écart initial entre la proposition de prolongation du club et les demandes du joueur. Ce dernier exigeant 12 M€ par saison, alors que l’Inter offrait 8 M€.

L’Inter Milan, passé sous pavillon américain avec Oaktree, a concédé un effort en montant jusqu’à 9 M€ (plus des bonus) et Lautaro Martinez a finalement dit oui, comme le rapportent de concert La Gazzetta dello Sport et Sky Italia. Son nouveau bail va le lier jusqu’en 2029 avec les Nerazzurri.