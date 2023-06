Le Real Madrid enrôle l’attaquant Joselu

La suite après cette publicité

Le Real Madrid avait besoin d’un nouvel attaquant. En attendant d’enrôler une star pour remplacer Benzema, Florentino Perez a trouvé une nouvelle doublure au poste de numéro 9. Alors que plusieurs noms étaient cités, c’est finalement Joselu qui a été choisi par les Merengues. Auteur de 16 buts cette saison avec l’Espanyol Barcelone et meilleur buteur espagnol du championnat, il n’avait pas pu échapper à la relégation du club catalan en deuxième division après 37 journées.

11 ans après une première expérience au Real Madrid entre 2009 et 2012, l’attaquant de 33 ans va donc regagner les rangs du club blanc. « Le Real Madrid et l’Espanyol ont trouvé un accord pour le prêt de Joselu, qui sera lié au club pour la saison prochaine, avec une option d’achat à la fin de la saison », précise le communiqué, publié ce lundi.

Le titulaire cette saison ?

Alors que sa cote a bien grimpé en Espagne ces dernières semaines, notamment grâce à son but face à l’Italie en demies de Ligue des Nations, Joselu pourrait avoir un rôle plus important que prévu. S’il devait être la doublure de Benzema, le départ du Français lui ouvre les portes du onze titulaire, notamment parce que le Real Madrid ne serait pas très chaud pour recruter une star devant, préférant attendre 2024 et Mbappé.

Supporter invétéré du Real Madrid et parmi les meilleurs joueurs d’Europe dans le jeu aérien, Joselu va donc avoir une sacrée opportunité, à un âge plutôt avancé, de faire ses preuves au plus haut niveau. C’est la troisième recrue officielle des Madrilènes après le latéral gauche Fran Garcia et le milieu de terrain Jude Bellingham (Brahim Diaz était lui de retour après un prêt). Et peut-être la dernière donc…