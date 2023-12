L’Atlético de Madrid a contacté Mason Greenwood !

Le temps est probablement le meilleur allié de Mason Greenwood. Sous le feu des projecteurs pour des affaires extra-sportives il y a encore quelques mois, l’attaquant anglais s’est depuis racheté, du moins, sur les prés, du côté de Getafe en Espagne. Au sein de la formation de Bordalas, le joueur prêté par Manchester United monte en puissance et retrouve ses jambes qui faisaient de lui un véritable crack en Premier League.

À tel point qu’il a tapé dans l’oeil de l’Atlético de Madrid. Marca rapporte que le club espagnol s’intéresse grandement à Mason Greenwood et que des premiers contacts auraient eu lieu. Une concurrence en plus pour Getafe, sachant que le FC Barcelone suivrait aussi sa situation d’après The Sun. Avec 3 buts et 4 caviars en 14 journées, le jeune anglais (22 ans) a encore de longs mois devant lui pour confirmer sur sa bonne lancée, avant de poursuivre sa carrière vers d’autres horizons sans doute.