Getafe : les louanges de José Bordalás envers Mason Greenwood

Petit à petit, Mason Greenwood retrouve des couleurs en Espagne. Sous la tunique d’un Getafe qui pointe à la 8e place de Liga, le joueur prêté par Manchester United semble à nouveau prendre du plaisir à joueur au football. Les statistiques le prouvent : 3 buts et 4 passes décisives en 14 rencontres de championnat. L’Anglais de 22 ans s’éclate dans le jeu de José Bordalás, qui s’est montré élogieux au sujet de son jeune attaquant lors d’un entretien avec Marca.

«Greenwood est un joueur différent, avec beaucoup de talent mais dans ce football, le talent n’est pas l’essentiel. Cela demande plus de travail que de talent. Quand il est à 100%, on peut vérifier son niveau réel mais il a les conditions pour jouer dans n’importe quel club», explique l’entraineur de Getafe. Ce dernier poursuit sur l’intégration de Greenwood : «Mais nous étions confiants grâce à son talent, grâce au niveau qu’il avait. Pouvoir opter pour un joueur de ce niveau à Getafe est compliqué, voire impossible. Et bien, vu la situation, on mise sur lui. Nous sommes heureux et satisfaits car nous avons un grand joueur, c’est un bon garçon, il s’est très bien intégré et il a juste besoin d’apprendre un peu plus d’espagnol.»