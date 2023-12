Mason Greewood a fait un choix pour son futur club

Getafe a dû faire face à de nombreuses critiques, mais aujourd’hui, le club de la banlieue de Madrid se frotte les mains d’avoir accueilli le pestiféré de Manchester United, Mason Greenwood. Mis à la porte (prêté) par les Red Devils après son affaire de violences conjugales, le jeune attaquant de 22 ans a rebondi en Espagne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il revit de l’autre côté des Pyrénées. Auteur de 5 buts et de 4 passes décisives en 15 rencontres, toutes compétitions confondues, Greenwood savoure son come-back après plus d’un an d’arrêt. Les Azulones aussi.

«Nous sommes contents. Les gens qui ne croyaient pas qu’il viendrait ont vu qu’il est venu, et depuis, on continue de travailler avec Manchester United. Ils sont heureux du traitement qu’il a reçu par le public de Getafe et en Espagne. Il faut continuer de le défendre. Il n’avait pas joué pendant 16 mois et en janvier ou février, il aura le rythme. Il va beaucoup nous apporter. Nous envisageons toute possibilité, même de l’acheter. C’est tôt encore, mais nous avons un pourcentage, et il faudrait payer le reste», avait déclaré le président de Getafe Angel Torres dernièrement.

MU reste campé sur sa position

Très bon face à l’Atlético de Madrid le 19 décembre dernier (3-3), le Britannique avait également reçu les éloges d’un certain Antoine Griezmann. «Mason Greenwood nous a vraiment posé des problèmes en seconde période. Nous n’avons pas pu l’arrêter et cela nous a coûté le match.» Des performances qui ont convaincu Séville, la Real Sociedad, le FC Barcelone et Valence de s’intéresser à son profil. Et à Manchester, le cas Greenwood commence à faire débat. Alors que certains se demande si MU en devrait pas le rapatrier, le Sun indique que MU n’a pas changé d’avis et cherchera à réaliser une belle vente l’été prochain.

« Mason s’est brillamment débrouillé depuis qu’il est arrivé en Espagne et il attire vraiment l’attention après un début en fanfare à Getafe. Il y a un certain nombre de clubs qui s’intéressent à lui en Espagne, les recruteurs de Valence et de la Real Sociedad semblant être en tête de file. Il est très peu probable que Mason retourne à Manchester United. Il semble prêt à profiter de la prochaine phase de sa carrière en Espagne, où il s’est vraiment installé et a trouvé ses marques, tant sur le plan personnel que professionnel », a indiqué une source proche du dossier au tabloïd.