La presse catalane hallucine devant ce Barça historique

Il n’y avait plus vraiment de suspense depuis la victoire du FC Barcelone sur le Real Madrid dans le Clasico dimanche dernier. Le titre allait changer de main. C’est chose faite depuis hier soir et le succès blaugrana sur la pelouse de l’Espanyol (2-0). L’antagonisme est grand lui aussi entre les deux voisins barcelonais et ça n’a pas échappé. Comme il y a deux ans, à un degré moindre tout de même, les célébrations ont de nouveau donné lieu à quelques scènes de tensions. Ce n’est pas ce qui restera de cette formidable saison réalisée par le Barça, mais plutôt la qualité de son jeu et des statistiques hallucinantes.

Malgré la puissance du Real Madrid emmenée par Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et désormais Kylian Mbappé, les hommes d’Hansi Flick ont dominé tous les titres nationaux : la Coupe du Roi, la Super Coupe d’Espagne et surtout la Liga. «C’est le deuxième championnat du Barça en quatre ans de "l’ère post-Messi" et le 12e sur les 21 derniers, rappelle Mundo Deportivo dans son introduction du jour, et même avec Mbappé, le Real n’a pas évité l’échec. Un Real qui ne parvient toujours pas à conserver son titre depuis 2008.» Le quotidien hallucine aussi devant la série de 43 points sur 45 possibles pour conclure ce championnat.

Les médias catalans soulignent le travail de Flick avec les jeunes

«La ligue a été remportée après des débuts spectaculaires, deux mois médiocres en novembre et décembre, au cours desquels il semblait que le titre allait lui échapper, et une année 2025 parfaite», résume Sport de son côté. Pour les deux quotidiens catalans, il s’agit avant tout de la réussite d’Hansi Flick, lequel est parvenu à faire de cette jeune équipe (25 ans de moyenne d’âge), incarnée par l’avènement de Lamine Yamal (7 buts et 14 passes décisives en Liga) - «déjà favori pour remporter le Ballon d’Or» pour Sport - une véritable machine à tout gagner et avec la manière.

«Quand Flick a décidé qu’il devait opter pour une équipe de jeunes, il faisait référence à Lamine Yamal, mais aussi à un défenseur central impérial comme Cubarsí, à Fermín, à Gavi, à Balde ou à Bernal, Casadó et Gerard Martín, vers lesquels il s’est tourné lorsque les blessures ont frappé à la porte» analyse le même média. Même ceux qui étaient moins attendus ont brillé sous les ordres de l’Allemand comme Ferran Torres et malgré la présence de joueurs en suspens à l’image d’Araujo et de Fati, «il a su donner à chaque joueur ce qu’il désirait.» La suite est prometteuse, et tout le monde regarde vers la prochaine Ligue des Champions.