Sponsoring : le FC Barcelone négocie un contrat historique !

Les finances actuelles du FC Barcelone sont dans le rouge vif. Le club catalan a un peu plus d’un milliard de dettes et pour se renforcer, il multiplie toutes les petites astuces pour arriver à ses fins. Ainsi, Ferran Torres a été recruté, mais l’ancien Mancunien a dû patienter quelques jours avant d’être officiellement apte à jouer pour son nouveau club, le temps de voir Philippe Coutinho partir (à Aston Villa) notamment.

Mais l’avantage d’une écurie comme le Barça, c’est que sa marque pèse toujours autant. Dans le monde entier. Et ça, le président Joan Laporta l’a bien compris. En effet, alors que le juteux contrat avec Rakuten (55 M€/ an) s’achève en juin prochain, les Culés négocient activement avec plusieurs sociétés afin de trouver le futur sponsor du club. Et selon Sport, les Blaugranas pourraient obtenir un deal historique.

Le Barça pourrait toucher un sacré jackpot

Le quotidien local affirme que le Barça est en tractations avec l’entreprise américaine de cryptomonnaie VeganNation depuis le mois de novembre. Cette dernière négocie pour avoir son nom sur le maillot (sponsor principal), mais aussi sur les manches du maillot et sur les tenues d’entraînement. Toutefois, cette société a proposé une joint-venture (association d’entreprises, ndlr) avec la société technologique asiatique Tencent. Une collaboration qui pourrait rapporter 80 M€ annuels. Mais ce n’est pas tout. Le FC Barcelone négocie également avec deux autres entreprises : Spotify et Polkadot (cryptomonnaie).

L’option Polkadot ne sera plus valide si la carte VeganNation est jouée (les deux entreprises sont concurrentes). En revanche, Sport nous apprend que si Spotify parvient à devenir sponsor principal (maillot), il n’est pas exclu que VeganNation soit choisi pour apparaitre sur les manches des tuniques blaugranas, ainsi que sur les tenues d’entraînement. Et si cette option est choisie, le journal affirme que ce deal rapporterait plus de 100 M€ par an ! Un contrat qui entrerait dans l’histoire du football. Le Real Madrid possède en effet le plus gros contrat sponsoring de la planète foot avec 70 M€ annuels, devant MU (61 M€ avec Chevrolet) et le Paris Saint-Germain (60 M€ avec All).