Le Real Madrid a un problème avec Kylian Mbappé

Il ne fait plus de doute que Kylian Mbappé va s’en aller du PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Il en a fait l’annonce au club français et à ses coéquipiers. Il ne reste plus que le communiqué officialisant ce départ. Du côté des Merengues, on se frotte les mains en préparant déjà son arrivée en Espagne. À ce sujet, il demeure une incertitude que personne au sein du club madrilène n’a encore réussi à résoudre. Il s’agit d’un problème de calendrier. Le Real Madrid voudrait annoncer en grandes pompes la venue de la star mais d’après AS, il va falloir se montrer patient, et ce pour plusieurs raisons.

La saison du PSG en Ligue 1 se termine le 18 mai, celle du Real une semaine plus tard. La finale de Ligue des Champions se déroulera quant à elle le 1er juin. Il n’est pas à exclure que l’une des deux équipes, peut-être même les deux, soient du rendez-vous à Wembley. Les rassemblements des équipes nationales pour l’Euro auront alors déjà commencé. La Casa Blanca ne se voit pas demander aux Bleus de libérer son capitaine une journée pour le présenter à son public. «Ce n’est pas très raisonnable. Ce n’est pas facile pour eux d’accepter ça…», avance une source à AS. En plus de cela, Mbappé sera toujours sous contrat avec le PSG, qui se termine le 30 juin. Il faudrait alors attendre la première quinzaine d’août, une fois le Real Madrid revenu de sa tournée aux États-Unis pour avoir droit à la présentation du Français à son nouveau public.