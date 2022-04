L'inusable Anthony Mounier fait toujours parler la poudre en Grèce

À 34 ans et après 15 saisons chez les professionnels, Anthony Mounier continue à faire parler de lui. Le gaucher évolue depuis le début de la saison sous les couleurs du GS Kallithéa en deuxième division grecque. C'est déjà sa quatrième expérience au pays après le Panathinaïkos, le FC Panetolikos, l'Apollon Smyrnis et désormais le club de la banlieue athénienne. Rien de très particulier nous diriez-vous, peut-être à part le soleil méditerranéen, sauf que Mounier y réalise son exercice le plus abouti.

L'ancien Montpelliérain ou encore Niçois est même le joueur le plus décisif de son équipe avec 13 buts et 3 passes décisives en 23 matchs (18 comme titulaire) de Super League 2, sortant carrément d'une semaine à 4 réalisations, dont un triplé contre Karaiskakis. Actuellement 2e du championnat (dans le groupe B), Kallithéa possède 5 points de retard sur le leader, Levadiakos, à quatre journées de la fin. Accéder aux play-offs sera compliqué (les premiers de chaque groupe s'affrontent pour une finale, le vainqueur accède à l'élite) mais c'est encore jouable.

Mounier a tapé dans l'œil de clubs Super League

L'ancien international Espoirs n'aura peut-être pas besoin de cela pour retrouver la première division. Ses performances ne sont pas passées inaperçues dans un environnement où il est désormais bien connu. Selon le média local Sportime d'autres clubs de D2 grecque mais surtout de première division vont prendre contact avec lui en vue d'une éventuelle collaboration la saison prochaine. Aucun nom n'a filtré mais c'est déjà de bon augure pour la suite. Le média indique même que la qualité de vie plaît au joueur né en 1987. Alors pourquoi pas rester quelques mois de plus.

«Ça se passe bien. Depuis cet été je suis dans ce club de 2e division grecque basée à Athènes qui a été racheté par un propriétaire américain. C’est aussi le président de Venise en Serie A. La vie y est sympa», décrivait-il à Via Occitanie le mois dernier. Il n'est pour l'heure pas question d'un retour en Ligue 1 même si Montpellier reste dans son cœur comme il l'a confié à France Bleu Hérault il y a quelques jours. «Je suis toujours les résultats de Montpellier avec attention. C’est la ville que je rejoins quand je rentre en France.» Après tout, Rémy Cabella est bien revenu lui...