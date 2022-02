LdC, MU : l'analyse froide de Ralf Rangnick

Manchester United a arraché un nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-1, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Ralf Rangnick avait la mine des très mauvais jours au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre. «On a livré une première période très pauvre, on était mené après 7 minutes, c’était très difficile, je ne suis pas content du tout de notre première période. On était trop prévisible, on manquait de conviction, on était mené. C'était beaucoup mieux en seconde période, on aurait gagné si le match avait duré dix minutes de plus», a-t-il lancé avant de poursuivre son analyse.

«Le football est un sport de temps forts et faibles. On n’a pas mis en place notre plan de jeu, on n’a pas réussi à imposer notre style. On a joué latéralement, sans profondeur. Je savais que le sort de ce 8e de finale ne serait pas décidé ce soir. Il faudra jouer comme durant notre seconde période devant notre public. Il y aura le retour de McTominay. Tout sera possible, même si ce ne sera pas facile. On a toute nos chances avec ce résultat», a lâché le technicien allemand, lucide.