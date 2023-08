OL : la déclaration lunaire de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

L’OL n’est pas encore en crise. Pourtant, après une défaite inaugurale à Strasbourg, les Gones ont été giflés ce samedi à domicile face à Montpellier. Un revers humiliant qui pose forcément des questions sur la suite de la saison lyonnaise. De plus, l’étau se resserre froidement sur Laurent Blanc, qui multiplie les sorties surprenantes ces dernières semaines.

Ce samedi, le champion du monde 1998 s’est encore fendu d’une sortie pour le moins lunaire au micro de Prime Video : «ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur. Si je veux partir ? Non, mais vous me demandez ce qu’il faut faire alors je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos : si on a un effectif de qualité ce soir, alors l’effectif de Montpellier est de très très grande qualité.» Ambiance…