OL : la sortie assassine de Laurent Blanc

«On a un visage méconnaissable. On est nuls, tout simplement. On a été nuls. Que ce soit offensivement, défensivement. On prend encore quatre buts, c’est énorme. Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot car si on reste comme ça, on ira pas très loin», avait lâché Maxence Caqueret au micro de Prime Video samedi soir après la défaite 4 à 1 de l’OL face au MHSC. Une sortie inattendue de la part du milieu, d’habitude plutôt calme. Mais il a bien traduit l’impression laissée par les Gones. Son entraîneur, Laurent Blanc, a également sorti la sulfateuse. Le Cévenol s’attendait à autre chose, lui qui avait misé sur un 4-2-3-1. Mais son plan a échoué. En conférence de presse, il n’a pas mâché ses mots.

Une énorme désillusion

«D’abord il y a une défaite. Je pense que dans la défaite de ce soir il y a beaucoup de choses négatives notamment les buts que nous avons pris, bien sûr. Il y a aussi la suspension d’Alex (Lacazette) par exemple. Donc ça fait beaucoup pour une équipe, pour un club. On n’avait pas besoin de ça. Comme j’ai dit à la mi-temps, comme on a été encore très généreux en première période, il y avait deux solutions : on s’écroulait ou on revenait dans le match. Malheureusement, malgré des mots très positifs et une prise de conscience réelle, on n’était pas capable de l’acter. Les paroles, c’est bien. Mais les actes sont plus importants. Quand je vois les 3e et 4e buts, les joueurs sont complètement perdus. Pourtant, on le travaille, on le visionne.»

Il poursuit : «c’est certainement un problème de confiance, de niveau. Ce n’est pas une excuse mais c’est un fait réel, dans l’effectif actuel de Lyon se passer d’Anthony Lopes, de Dejan Lovren, de Clinton Mata, de Corentin Tolisso et maintenant d’Alex Lacazette, c’est beaucoup trop. Je ne cherche pas d’excuses mais la réalité est là. L’OL aujourd’hui sans ces joueurs-là, c’est plus que compliqué.» L’OL est-il déjà en crise ? «C’est vous qui allez le déterminer. C’est évident on vient de perdre les deux premières journées. Tu peux perdre à l’extérieur mais à domicile contre Montpellier, pour qui j’ai beaucoup de respect…Il faut se poser la question : pourquoi ?»

Blanc n’épargne pas ses joueurs

Il ajoute : «car des joueurs n’ont peut-être pas atteint le très haut niveau. Quand ils sont encadrés, ça va. Quand ils ne le sont plus et sont livrés à eux-mêmes, c’est plus compliqué.» Son groupe a été touché par ce nouveau revers. «Le vestiaire est décomposé. Vous perdez, vous prenez 4 ou 5 cartons jaunes et en plus on vous expulse Alex, ça fait lourd. Les mecs sont au fond du trou. Il faut garder la tête haute, moi y compris.» Il a ensuite expliqué qu’il s’attend à des turbulences. «Il y a déjà des gens qui m’ont coupé la tête il y a 15 jours ou 3 semaines (…) C’est bien beau de dire qu’on a perdu le match. Mais à un moment donné quand on ne fait pas les choses, ou pas au bon moment ou en retard, dans la vie vous passez parfois au travers et vous payez l’addition. »

Il a précisé : «je suis droit dans mes pompes. Je ne vous dis pas que je ne suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout.» Blanc a-t-il encore envie de mener ce projet ? «On a des jeunes joueurs qu’on a développés. Je ne pense pas que le projet de l’OL est de développer les joueurs. Oui, il y aura des opportunités avec les jeunes comme l’a toujours fait Lyon (…) Mais chaque fois qu’ils ont gagné des titres, ce n’était pas qu’avec de jeunes joueurs. Oui, ils ont participé mais ils ont été entourés de grands joueurs. Donc le projet à mon avis il était et il est là. Le seul problème qu’on n’avait pas prévu c’est que la DNCG allait nous encadrer la masse salariale et nous interdire de recruter.» Les messages sont passés.