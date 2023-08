Ligue 1 : l’OL coule à domicile face à Montpellier

L’heure est déjà à l’urgence à l’OL. Battu il y a une semaine à Strasbourg (2-1), le club de Laurent Blanc a affiché au grand jour et en compétition officielle ses lacunes détectées lors de la pré-saison. L’ambiance et le niveau de jeu ne sont pas au beau fixe pour la réception de Montpellier, qui a lui obtenu le nul face au Havre lors de son premier match de la saison (2-2). Sans compter que Lukeba est parti à son tour, le champion 1998 alignait Diomandé en compagnie de Caleta-Car, tandis que Cherki, Barcola et Jeffinho évoluaient en soutien de Lacazette.

La suite après cette publicité

Cette modification tactique en 4-2-3-1 avait de l’allure mais sur le terrain c’était une tout autre affaire. Lyon ne parvenait pas à s’exprimer et finissait même pas subir rapidement à cause des percées de Nordin et d’Al-Tamari. Le collectif semblait fragile durant ce premier quart d’heure et finissait par craquer sur une énorme bourde de Riou, à nouveau titulaire en l’absence de Lopes, dont profitait Nordin (0-1, 19e). Ça ne s’arrangeait pas au fil des minutes. L’OL tentait de prendre le jeu à son compte mais frôlait la catastrophe sur chaque incursion adverse.

À lire

La terrible réaction de Caleta-Car après la déroute de l’OL

4 buts encaissés, Lacazette expulsé

La tête de Kouyaté passait au-dessus du cadre (26e), alors que la VAR refusait le but à Adams sur un hors-jeu très limite (30e). Le break venait finalement après une énorme course d’Al-Tamari de 50 mètres. Le Jordanien se jouait de Diomandé puis éliminait Caleta-Car d’un petit pont pour marquer à son tour (0-2, 39e). Malgré cette première période très difficile, Laurent Blanc poursuivait avec le même onze après la pause. Il y a eu un semblant de rébellion mais c’est le MHSC qui se montrait toujours aussi dangereux, en contre notamment. Al-Tamari échouait par exemple face à Riou (57e).

La suite après cette publicité

Tout de même l’OL prenait le dessus physiquement entre ce raid de Cherki (60e) et ce coup-franc cadré de Lacazette (66e). Lecomte décidément décisif puisqu’il sauvait les siens avant d’envoyer une relance parfaite de 60 mètres vers Al-Tamari, qui terminait le travail malgré le retour de Jeffinho (0-3, 66e). L’OL n’abdiquait pas encore même si chaque attaque montpelliéraine faisait trembler le Groupama Stadium. Lacazette relançait même les siens d’un tir croisé (1-3, 69e) mais finissait également par dégoupiller, se rendant coupable d’une faute grossière sur Savanier (80e). À dix contre onze, l’OL ne revenait pas, encaissant même un dernier but, œuvre d’Adams, auteur de son 3e but de la saison. C’est déjà la crise à l’OL.