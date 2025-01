Un gros départ hivernal se confirme au FC Barcelone !

Maintenant que cette affaire Dani Olmo est provisoirement réglée, le FC Barcelone va pouvoir se concentrer sur son mercato hivernal. Si la situation financière du club est compliquée, le club est récemment revenu à la fameuse règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, ce qui lui permet donc d’avoir plus de marge de manoeuvre et de pouvoir d’achat après plusieurs années d’austérité et de limitations.

Pour autant, c’est surtout l’été prochain que les Catalans devraient être actifs, et cet hiver, si recrutement il y a, il s’agira de joueurs secondaires pour compléter l’effectif et offrir un peu plus de profondeur de banc à Hansi Flick, sur les côtés de la défense notamment. En revanche, il y a plusieurs départs qui pourraient être scellés rapidement, à l’image de la vente d’Éric Garcia à Girona, alors qu’Ansu Fati et Andreas Christensen ont aussi des bons de sortie et seront vendus ou prêtés en cas de proposition intéressante.

Un départ pas si étonnant

Mais ces derniers jours, des rumeurs concernant un cadre de l’équipe ont commencé à voir le jour. Il était ainsi question d’un intérêt de la Juventus pour Ronald Araujo, et celui qui fait partie des capitaines de l’équipe aurait même déjà dit oui aux Turinois selon la presse italienne. Et voilà que selon La Reppublica, le défenseur uruguayen devrait bien débarquer dans le Piémont dans les jours à venir.

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le prêt avec option d’achat du joueur de 25 ans, récemment revenu à la compétition après une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant toute la première partie de saison. En fin de contrat en 2026, les négociations pour une prolongation n’avançaient pas, et le Barça lui avait déjà mis un coup de pression selon les médias catalans : prolongation ou vente l’été prochain. Un départ à Turin avec la possibilité de voir la Juve le conserver l’été prochain pourrait donc faire les affaires de la direction barcelonaise…