Pourquoi le FC Barcelone pourra recruter du lourd l’été prochain malgré tous ses problèmes

Les soucis du Barça sont connus de tous. Entre crise financière, institutionnelle et même sportive depuis quelques semaines, le club catalan risque en plus de se retrouver sans Dani Olmo et sans Pau Victor pour la deuxième partie de saison. La direction tente un baroud d’honneur auprès du gouvernement espagnol après le refus de la Liga de valider l’inscription des deux joueurs le 31 décembre dernier, suivi par un "non" de la Fédération après un recours réalisé par le Barça. Autant dire que ça sent très mauvais dans cette histoire, et Dani Olmo peut, s’il le souhaite, déjà quitter le club.

Du jamais vu pour un club d’un tel niveau, et forcément, le président Joan Laporta est sous le feu des critiques, avec de nombreux groupes d’opposition qui réclament sa démission, et la menace d’une motion de censure qui plane au-dessus de sa tête. Dans le même temps, la presse catalane continue de parler de gros joueurs qui pourraient potentiellement débarquer à Barcelone l’été prochain. Il a même été question de joueurs comme Erling Haaland et Viktor Gyökeres, alors que depuis le début de la semaine, Sport comme Mundo Deportivo ont encore parlé de Luis Diaz, de Rafael Leão, de Heung-Min Son ou de Jhon Duran. Des joueurs dont le prix, pour certains, s’approche clairement d’une somme à 9 chiffres, voire la dépasse… Des informations qui peuvent logiquement faire sourire : comment un club qui ne peut même pas enregistrer un joueur pour jouer en Liga peut-il prétendre recruter des joueurs aussi chers ? Peut-on vraiment prendre au sérieux ces informations mercato des médias catalans ?

Les choses ont changé

Des questions qui ont des réponses nuancées, forcément, mais il est tout à fait possible que le club catalan puisse recruter des joueurs assez chers l’été prochain. Effectivement, le Barça vient, il y a quelques jours, de repasser à la règle des 1:1 du fair-play financier de la Liga. Ce qui a été rendu possible suite à la signature d’un deal pour la vente des places VIP du Camp Nou pour une somme légèrement supérieure aux 100 millions d’euros. Le Barça est donc enfin entré dans les clous de ce fair-play financier espagnol - et si c’est arrivé trop tard pour pouvoir enregistrer Olmo et Victor - il permettra d’avoir bien plus de marge de manœuvre et de retrouver un gros pouvoir d’achat lors des prochains mercatos.

Effectivement, lors des derniers mercatos, le Barça devait par exemple destiner une partie de ses revenus, parmi lesquels ceux liés à la vente de joueurs, pour boucher les trous et essayer de se mettre en conformité avec les règles financières du championnat. Le Barça est même arrivé à un point où la Liga ne lui laissait dépenser que 25% des sommes obtenues sur la vente de joueurs pour pouvoir recruter ! Désormais, avec ce retour au 1:1, le moindre euro qui entre dans les caisses du club via la vente de joueurs peut être utilisé : si le Barça vend un joueur pour 100 millions d’euros, il pourra utiliser ces 100 millions d’euros, voire plus, pour recruter derrière, ce qui n’était pas le cas depuis plusieurs années.

Le Barça va avoir du cash à disposition

Et des joueurs qui peuvent rapporter de l’argent sans être si importants que ça, le Barça en a plusieurs, à l’image de Ronald Araujo ou de Frenkie de Jong. La vente de ces deux joueurs ou même de l’un d’entre eux pourrait déjà financer une grosse arrivée. Sans parler de joueurs actuellement prêtés ou sur lesquels le club conserve des pourcentages. Le Barça pourrait par exemple toucher plus de 30 millions d’euros dans les prochaines semaines avec la vente définitive de Clément Lenglet à l’Atlético, le départ de Mingueza du Celta à Aston Villa et le possible transfert de Mika Marmol (Las Palmas) en Serie A. Francisco Trincao risque aussi de rapporter gros, lui qui cartonne au Sporting et qui est suivi par des clubs anglais et allemands. Le Barça touchera ainsi 50% de sa prochaine vente. Le club a aussi des pourcentages assez élevés sur des joueurs susceptibles d’être vendus pour de grosses sommes dans les prochains mois comme Nico Gonzalez (Porto), Jean-Clair Todibo (West Ham - Nice) ou Abde (Betis). Jusqu’à ce début d’année 2025, le Barça n’aurait pu utiliser qu’une petite partie de toutes ces sommes pour se renforcer derrière ; désormais, il pourra en utiliser l’intégralité.

Le Barça aura aussi plus de flexibilité au niveau de sa masse salariale, et pourra proposer de plus gros salaires, ce qui est aussi très intéressant en vue du marché des agents libres de l’été prochain, où de nombreux gros noms seront disponibles à coût zéro mais à qui il faudra offrir des émoluments conséquents pour les convaincre. Tout ça, sans compter évidemment les revenus habituels liés aux droits TV ou aux performances dans les diverses compétitions auxquelles participe le Barça. Bien entendu, la situation financière du club reste tendue et le Barça ne pourra pas faire venir 5 galactiques à 100 millions d’euros chacun lors de ce mercato estival 2025, mais il est tout à fait réaliste d’imaginer le Barça pouvoir s’offrir un ou deux des joueurs mentionnés plus haut dans cet article l’été prochain…