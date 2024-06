Le BvB a déjà choisi le successeur d’Edin Terzic

Tout va très vite au Borussia Dortmund en ce jeudi 13 juin. Moins de deux semaines après avoir échoué en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid (2-0), Edin Terzic a posé sa démission. Sa mission aura duré trois ans et demi, et s’est presque conclue en apothéose après avoir soufflé le chaud et le froid à la tête de l’équipe première. Après son parcours en C1, aussi magnifique qu’inattendu, il avait pourtant été conforté par sa direction, lui dont le contrat expirait en 2025.

Sa relation tumultueuse avec certains cadres (Hummels, Reus) aura eu raison de lui. Le récent 5e de Bundesliga s’est donc mis en quête de son nouvel entraîneur, mais les recherches ne sont pas allées bien loin. D’après les informations de Bild, la direction a décidé de faire confiance à Nuri Sahin, qui était jusque-là l’adjoint de Terzic. Pour le média allemand, ce n’est question de temps pour officialiser la nouvelle. Son conseiller, Reza Fazeli, est attendu ce jeudi dans les locaux du club pour finaliser l’opération. À 35 ans, l’ancien milieu de terrain du BvB mais aussi du Real Madrid, est promu à la tête de l’équipe première. Il devrait avoir pour second un certain Sven Bender (35 ans), lui aussi ancien joueur du Borussia Dortmund.