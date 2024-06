Edin Terzic justifie son départ de Dortmund

Coup de tonnerre dans la Ruhr ! À la surprise générale, Edin Terzic a quitté son poste d’entraîneur du Borussia Dortmund. Très critiqué au cours de la saison, le technicien germano-croate semblait s’être racheté auprès de sa direction en qualifiant les Borussen en finale de la Ligue des Champions. Mais aux dernières nouvelles, l’homme de 41 ans aurait présenté sa démission à sa direction la veille. En marge de l’officialisation de son départ par son écurie, le principal intéressé a justifié sa décision dans une lettre ouverte aux supporters du BvB.

«Chers fans du Borussia, même si cela me fait cruellement mal en ce moment, je tiens à vous informer que je quitterai le BvB aujourd’hui. Ce fut un immense honneur de pouvoir mener ce grand club à une victoire en Coupe d’Allemagne et, plus récemment, à une finale de Ligue des Champions. J’ai demandé à la direction une réunion après notre finale à Wembley car après dix ans du BvB, dont cinq dans l’équipe d’entraîneurs et deux ans et demi en tant qu’entraîneur principal, j’ai le sentiment que la reprise à venir devrait être accompagnée d’un nouvel homme sur le banc de touche. Tous ceux qui me connaissent savent que pendant ce processus de prise de décision de ces dernières semaines, deux cœurs ont battu dans ma poitrine. Mais même après des discussions intensives, mon sentiment fondamental n’a pas changé. Je ne souhaite toujours que le meilleur au Borussia Dortmund et je ne dis pas aure voir, mais salut BvB !», a déclaré le technicien de 41 ans.