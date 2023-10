Le NK Celje annonce l’arrivée d’Albert Riera à Bordeaux !

En quête d’un nouveau coach après la mise à l’écart de David Guion, les Girondins de Bordeaux n’ont toujours pas officialisé de nom, mais ils ont trouvé chaussure à leur pied. Comme cela était annoncé, c’est bien Albert Riera (41 ans) qui va reprendre en main les Marine et Blanc. Ancien joueur du club au scapulaire (2003-2005), l’Espagnol quitte le leader du championnat slovène, le NK Celje, qu’il avait rejoint le 20 juillet dernier.

« Albert Riera n’est plus l’entraîneur du NK Celje. Le stratège espagnol de 41 ans fait ses adieux au banc de Celje après 17 matchs et prendra la direction de Bordeaux dans les prochains jours. Le club remercie Albert pour son travail et lui souhaite le meilleur dans sa future carrière », indique le club sur ses réseaux officiels.