Bundesliga 2 : l’heure de gloire a sonné pour Sankt Pauli !

Le sprint final est lancé en Bundesliga 2. À l’aube des trois dernières journées de l’exercice 2023-2024, qui s’annoncent d’ores et déjà spectaculaires et intenses, les enjeux demeurent multiples à tous les étages. De la lutte pour le maintien à celle pour le podium avec en prime une promotion au sein de l’élite du football allemand, de nombreux équipes ont encore une belle carte à jouer. C’est le cas du FC Sankt Pauli qui se déplace au Volksparkstadion pour y affronter son ennemi juré, le Hambourg SV, ce vendredi en ouverture de la 32e journée. Au-delà de la forte rivalité entre d’un côté l’un des clubs les plus titrés du football allemand et de l’autre une équipe qui dispose d’un palmarès quasi-inexistant, ce derby d’Hambourg sera plus que jamais scruté à la loupe par les observateurs des deux camps.

Leader du championnat de deuxième division avec 2 points d’avance sur son dauphin, le Holstein Kiel, Sankt Pauli devra l’emporter à l’extérieur pour être assuré d’un come-back en Bundesliga. Si cette confrontation tant attendue par les supporters des Freibeuter der Liga ("les Pirates de la Ligue") permettrait ainsi au club du quartier chaud d’Hambourg de retrouver le gratin du football allemand 13 ans après sa dernière apparition, celle-ci mettrait également un terme à plus d’une décennie de galères pour la formation nordiste. Tantôt occupant les hautes sphères du classement, tantôt flirtant dangereusement avec la zone rouge, le club hanséatique est de retour sur le devant de la scène grâce à un certain Fabian Hürzeler. S’il n’a pas eu la chance d’atteindre le plus haut niveau en tant que joueur, ce dernier réalise néanmoins un début de carrière d’entraîneur très impressionnant outre-Rhin.

Une réussite qui porte le sceau de Fabian Hürzeler

Plongé dans l’anonymat il y a encore un an, le jeune technicien est l’une des révélations de cette exercice 2023-2024. Passé par les réserves d’Hoffenheim puis du Münich 1860, le natif de Houston a fait ses classes dans les divisions amateurs puis en assistant les équipes jeunes de la Mannschaft avant de faire le grand saut la saison dernière. D’abord adjoint de Timo Schultz qu’il a assisté pendant près de deux ans et demi, le Germano-Suisse a été intronisé à la tête du club hanséatique au moment où celui-ci était au bord du naufrage, devenant au passage le plus jeune coach en poste au XXIe siècle outre-Rhin à l’âge de 29 ans et 337 jours derrière un certain Julian Nagelsmann. Un choix aussi osé que surprenant qui s’est rapidement avéré payant pour les pensionnaires du Millerntor Stadion.

Appelé à jouer les pompiers de service, Fabian Hürzeler est progressivement parvenu à redresser la barre à tel point que l’équipe marron et blanche a terminé la saison précédente à une impressionnante 5e position grâce notamment à une série de 10 succès consécutifs. Adepte d’un football axé sur la possession, le natif de Houston s’est démarqué aussi par un jeu rapide qui commence depuis l’arrière. Réalisant des miracles à la tête des Pirates, Hürzeler a mis tout le monde d’accord en l’espace de quelques mois, raison pour laquelle sa direction n’a pas hésité une seule seconde à le prolonger cet hiver. Avant cela, les progrès de son écurie se sont confirmés cette année. Invaincu lors des 20 premières journées, Sankt Pauli a longtemps caracolé en tête du classement, n’enregistrant son premier revers en championnat que le 10 février 2024 (défaite 1-0 à Magdeburg).

Les Pirates veulent conjurer le mauvais sort face aux Rothosen !

Si elle a connu par la suite une légère baisse de régime au printemps, à l’image de ses défaites contre Karlsruhe et le promu Elversberg, la formation hanséatique a dernièrement récupéré son fauteuil de leader au détriment du Holstein Kiel, battu par le finaliste de la Coupe d’Allemagne Kaiserslautern, et aspire désormais à un avenir radieux. Pour y parvenir, les Pirates auront besoin de réaliser un ultime effort en écartant de leur route les rivaux du Hambourg SV. Un défi de taille pour Fabian Hürzeler qui n’a pas encore célébré de succès face au club voisin depuis près d’un an et demi. «J’ai maintenant joué deux fois contre le HSV en tant qu’entraîneur principal et je n’ai jamais gagné deux fois, donc c’est aussi à moi de donner quelque chose en retour aux fans», a déclaré le technicien de 31 ans devant la presse.

La suite après cette publicité

Positionnés au 4e rang à 11 longueurs de leurs adversaires du jour, les Rothosen n’auront pas le droit à l’erreur pour s’éviter une nouvelle humiliation. Bien que la pression soit sur son équipe dans la mesure où le HSV semble prédestiné à effectuer une septième saison consécutive dans l’antichambre de la Bundesliga, Steffen Baumgart n’a pas encore renoncé. «J’ai tendance à exagérer dans des matchs comme celui-ci, mais mon homologue est tout aussi d’accord. Nous aurons donc certainement des émotions sur les bancs. Parce qu’un derby, c’est toujours quelque chose de spécial. Si vous gagnez le derby, vous êtes le héros, si vous ne le gagnez pas, alors vous êtes l’idiot. Et je préfère être un héros plutôt qu’un imbécile. C’est le match que j’attendais avec le plus d’impatience quand j’ai accepté le poste», a déclaré l’entraîneur hambourgeois face aux journalistes, mercredi. L’ambiance au Volksparkstadion s’annonce particulièrement bouillante !