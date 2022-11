Belgique : Eden Hazard envoie un message à Olivier Giroud sur son record

La suite après cette publicité

Présent sur Téléfoot avant d'affronter le Maroc avec la Belgique, ce dimanche à 14 heures, Eden Hazard (31 ans) en a profité pour envoyer un message à Olivier Giroud. Muet face au Danemark mais auteur d'un doublé contre l'Australie, l'attaquant de l'AC Milan pointe désormais à 51 buts sous le maillot tricolore, soit autant qu'un certain Thierry Henry, adjoint chez les Diables Rouges.

Forcément attiré à l'idée de dépasser l'ancien attaquant des Gunners et de devenir l'unique meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France, Giroud a malgré tout reçu une demande particulière du Belge de 31 ans : «on a Titi Henry dans notre équipe, donc si tu pouvais rester à égalité ça serait bien, parce que sinon il va nous casser les pieds. Mets un but, mais après, quand il sera plus avec nous s'il te plaît». Une petite plaisanterie qui ne devrait pas arrêter Giroud, bien décidé à marquer l'histoire des Bleus.