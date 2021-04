PSG : Presnel Kimpembe fier d'être capitaine

Mardi soir, le PSG accueille le Bayern Munich et sceller son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vainqueurs 3-2 en terres bavaroises, les Parisiens sont en bonne position, mais devront encore composer sans certains cadres, comme Marquinhos. En son absence, c'est Presnel Kimpembe qui héritera du brassard de capitaine. Présent en conférence de presse avant le duel, il a fait part de sa satisfaction.

La suite après cette publicité

« Je suis compétiteur, j'aime les responsabilités, porter le brassard c'est beaucoup de confiance du coach et du club. Je le porte avec beaucoup de fierté et grand plaisir, j'essaye de transmettre mon énergie positive à toute l'équipe. C'est beaucoup de joie et fierté, le chemin est long mais j'espère de belles aventures à commencer par demain, c'est un honneur pour moi, un jeune titi parisien, d'avoir la chance de jouer des matchs comme ça », a déclaré le défenseur tricolore.