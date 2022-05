JT Foot Mercato : l'AC Milan lance les grandes manœuvres

La suite après cette publicité

Les chantiers de Milan

L'AC Milan va avoir du pain sur la planche cet été . Pour commencer, il va falloir régler le problème Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois arrive en fin de contrat au 30 juin prochain et sera absent entre 7 à 8 mois en raison d'une opération des ligaments du genou gauche. Mais le géant de 40 a prévenu tout le monde qu'il reviendrait plus fort. Franck Kessié, lui, a annoncé son départ et il a semblé clair sur ses intentions. Il va donc falloir recruter pour rester au sommet de l’Italie. Dans une longue interview acordée à La Gazzetta dello Sport, la légende du club s'est confié sur les renforts à apporter à cette équipe pour qu'elle soit la plus compétitive possible. La légende italienne a fait le point sur le cas Origi et Sven Botman. Les Rossoneri suivent aussi avec attention la piste Jesse Lingard, mais surtout, Riyhad Mahrez. Ils veulent faire de l’Algérien la figure de proue de leur nouveau projet. Autre départ presque impossible à éviter, c’est celui de Rafael Leao. Après l'échec Kylian Mbappé, le Real Madrid se jette à l'assaut de l’attaquant portugais.

Campos et Paris sur Pépé

Selon nos informations, Nicolas Pépé a été proposé au PSG. Plus vraiment en odeur de sainteté à Arsenal, l'attaquant est sur le départ. Le club de la capitale, qui vient de dire adieu à Angel Di Maria, lui cherche aussi un successeur. Si la piste Ousmane Dembélé est prioritaire pour Paris et Luis Campos. Le futur homme fort du mercato parisien est attentif à la situation d'un joueur qu'il avait fait venir dans le Nord et qu'il avait fait progresser à Lille avant que Pépé ne franchisse la Manche il y a 3 ans. À suivre.

Les officiels

Enfin, c'est officiel, après quatre saisons à Londres, Andreï Yarmolenko quitte West Ham. Son contrat se termine en juin. L'ancien ailier ukrainien de Dortmund quitte donc les Hammers au terme d'une saison compliquée, marquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Arrivé en fin de contrat avec les Hornets, Nicolas Nkoulou quitte Watford. Comme annoncé par le club anglais récemment relégué en Championship, la Deuxième Division anglaise, l'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille ne sera pas conservé pour la saison prochaine.